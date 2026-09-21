Élections québécoises 2026 : Les réponses de Québec solidaire aux questions de Fugues

À l’approche des élections québécoises du 5 octobre 2026, Fugues a invité les différentes formations politiques à préciser leurs positions et leurs engagements concernant plusieurs enjeux qui touchent directement les communautés LGBTQ+ du Québec. Lutte contre l’homophobie et la transphobie, climat dans les écoles, financement des organismes communautaires, droits des personnes trans et non binaires, crimes haineux, santé et services sociaux : les mêmes questions ont été soumises aux partis afin de permettre à notre lectorat de comparer leurs propositions avant le scrutin.

Nous publions ici les réponses de Québec solidaire, telles qu’elles nous ont été transmises, sans modification de leur contenu.

1. Lutte contre l’homophobie et la transphobie

Quel constat votre parti fait-il de la situation actuelle au Québec?

Pour Québec solidaire, il est clair qu’on assiste actuellement à une montée extrêmement inquiétante de la haine et de l’intolérance envers les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Les organismes de défense de droit des communautés LGBTQIA2S+ expriment clairement que la situation empire au Québec.

Quelles mesures concrètes proposez-vous afin de prévenir et de combattre l’homophobie et la transphobie?

Afin de promouvoir l’égalité des genres et de défendre les droits et la sécurité des femmes et des membres des communautés LGBTQIA2S+, un gouvernement solidaire créera un ministère Femmes et Égalité des genres. Ce ministère possédera davantage de pouvoirs que l’actuel bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie actuellement sous la responsabilité de la ministre déléguée. De plus, ce ministère bénéficiera de budgets appropriés pour mener à bien ses objectifs.

De plus, pour diminuer les discriminations liées à l’orientation sexuelle, sentimentale ou relationnelle, ou l’identité de genre et assurer le respect de leurs droits, un gouvernement solidaire introduira des programmes de sensibilisation et d’éducation pour la population et en particulier pour les employé⋅es de l’État.

Enfin, les mesures développées dans les réponses qui suivent s’additionneront à ces politiques. Ainsi, la bonification du financement à la mission des organismes communautaires, le service d’intervention de première ligne pour prévenir et lutter contre les cyberviolences ainsi que l’embauche d’équipes écoles complètes avec personnel de soutien formé aux réalités des communautés LGBTQIA2S+ contribueront à la lutte contre l’essor de l’homophobie et de la transphobie au Québec.

2. Homophobie et transphobie dans les écoles

Les données recueillies au cours des dernières années témoignent d’une progression de certaines attitudes homophobes et transphobes chez les jeunes.

Comment votre parti entend-il répondre à cette situation dans les écoles primaires et secondaires?

Un gouvernement solidaire luttera contre la violence et la progression de l’homophobie et la transphobie dans les écoles. Pour y parvenir, un gouvernement solidaire améliorera les conditions de travail du personnel afin d’assurer l’embauche et la rétention du personnel requis pour bénéficier d’équipes-écoles complètes. Ainsi, les écoles pourront s’appuyer sur le travail du personnel professionnel et de soutien.

De plus, les organismes communautaires LGBTQIA2S+ œuvrant dans la sensibilisation et l’éducation dans les écoles bénéficieront de financement à la mission accru afin de soutenir leur travail.

Prévoyez-vous des mesures particulières en matière d’éducation, de sensibilisation, de formation du personnel scolaire ou de soutien aux élèves LGBTQ+?

En tant qu’employé.es de l’État, les politiques de sensibilisation et d’éducation sur les besoins et réalités des personnes issues des communautés LGBTQIA2S+ s’appliqueront au personnel du réseau de l’éducation.

3. Soutien aux organismes communautaires LGBTQ+

De nombreux organismes LGBTQ+ font face à une augmentation des demandes de services alors que leurs ressources demeurent limitées.

Votre parti s’engage-t-il à augmenter ou à revoir le financement des organismes communautaires LGBTQ+?

Oui. Québec solidaire entend garantir le financement à la mission des organismes communautaires, incluant ceux dédiés aux membres des communautés LGBTQIA2S+, et le bonifier massivement au cours des quatre prochaines années.

Si oui, selon quelles modalités et dans quel horizon?

Dès la première année de son mandat, un gouvernement solidaire augmentera de 400 millions de dollars le financement à la mission des organismes communautaires, puis augmentera graduellement jusqu’à atteindre 1 milliard de dollars en 2030.

4. Droits des personnes trans et non binaires

Quels engagements votre parti est-il prêt à prendre afin de protéger les droits et l’accès aux services des personnes trans et non binaires au Québec?

Québec solidaire protégera toujours les droits, la sécurité et l’accès aux services des membres des communautés LGBTQIA2S+, notamment pour les personnes trans et non binaires.

Votre parti prévoit-il des changements concernant notamment l’accès aux soins de santé et aux services sociaux, les démarches administratives, la protection contre la discrimination ou l’inclusion dans les services publics?

Sur le plan de la santé, un gouvernement solidaire encouragera l’accès aux soins adaptés aux besoins des personnes issues des communautés LGBTQIA2S+, notamment les soins d’affirmation de genre. Il veillera également à ce que ces soins soient accessibles aux personnes aînées.

Un gouvernement solidaire protégera l’utilisation des marqueurs d’identité de genre sur les pièces d’identité et dans les organismes gouvernementaux du Québec.

Pour lutter contre la discrimination et favoriser l’inclusion dans les services publics, un gouvernement solidaire appliquera systématiquement l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) à tous les niveaux de planification et de mise en œuvre, afin que les politiques, programmes et financements intègrent les besoins et réalités spécifiques des personnes victimes de discrimination, notamment les membres des communautés LGBTQIA2S+..

Un gouvernement solidaire encouragera également les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les autres actrices et acteurs de la société civile à appliquer des politiques similaires.

5. Crimes et discours haineux

Comment votre parti entend-il répondre à l’augmentation des crimes haineux visant notamment les personnes LGBTQ+?

Les crimes haineux visant les personnes LGBTQIA2S+ n’ont pas leur place au Québec. Pour lutter contre leur essor, un gouvernement solidaire misera sur la combinaison du travail d’éducation et de sensibilisation des politiques publiques et des organismes communautaires ainsi que d’un modèle d’intervention policière faisant davantage de place au rôle et à l’expertise des personnes intervenantes psychosociaux.

Un gouvernement solidaire demeurera ouvert à instaurer ou appuyer financièrement toute initiative susceptible de combattre l’essor des crimes haineux contre les membres des communautés LGBTQIA2S+.

Quelles mesures proposez-vous en matière de prévention, de sensibilisation, de formation des corps policiers, d’accompagnement des victimes et de collecte de données?

Dans le but d’accroître la sécurité des personnes marginalisées et de lutter contre leur surjudiciarisation, un gouvernement solidaire reverra les champs d’intervention policière pour amplifier le rôle et l’expertise des personnes intervenantes psychosociaux.

En tant qu’employé.es de l’État, les politiques de sensibilisation et d’éducation sur les besoins et réalités des personnes issues des communautés LGBTQIA2S+ s’appliqueront également aux corps policiers.

Un gouvernement solidaire compte aussi instaurer un système efficace et transparent de contrôle de l’activité policière pour garantir la confiance des citoyennes et citoyens envers l’institution. Ce système luttera, entre autres, contre les entraves aux droits et libertés ainsi que le manque de considération auquel font face certaines victimes.

Comment votre parti entend-il également agir face à la propagation de discours haineux et de désinformation visant les personnes LGBTQ+, tout en respectant les libertés fondamentales?

En matière de diversité et d’inclusion, un gouvernement solidaire basera ses réponses sur le droit et le consensus scientifique. Il se fera un rempart à l’influence des politiques discriminatoires provenant de l’international et préservera les libertés individuelles et académiques. Québec solidaire souhaite garantir la liberté pour chaque individu d’exprimer ses convictions, dans un esprit d’échange et de dialogue.

En matière de lutte contre les discours haineux, un gouvernement solidaire mettra sur pied un service d’intervention de première ligne inspiré de la Nouvelle-Zélande pour prévenir et lutter contre les cyberviolences, notamment celles visant les personnes LGBTQIA2S+.

6. Santé et services sociaux

Quelles mesures votre parti propose-t-il afin d’améliorer l’accès des personnes LGBTQ+ à des services de santé et à des services sociaux adaptés à leurs réalités, notamment en santé mentale, en santé sexuelle ainsi qu’en prévention du VIH et des autres ITSS?

En matière de santé mentale, un gouvernement solidaire misera sur l’accès au réseau public. Puisque près de 20 % de la population souffre d’un trouble de santé mentale diagnostiqué, un gouvernement solidaire élargira l’accès aux services de psychothérapie et augmentera la rapidité de la prise en charge gratuite au sein du réseau de la santé et des services sociaux, et ce, sans compromis sur l’offre de soins.

En matière de santé sexuelle, un gouvernement solidaire rendra les différentes méthodes de contraception gratuites, notamment en rendant la distribution de méthodes barrières comme le condom encore plus accessibles. Cette mesure permettra de prévenir la propagation des ITSS, incluant le VIH, et sera à coût nul pour l’État québécois, en économisant dans les coûts liés aux grossesses non désirées ainsi qu’au traitement des ITSS.

7. Priorités pour le prochain mandat

Au-delà de ces différents enjeux, quels seraient les trois principaux engagements de votre parti envers les communautés LGBTQ+ au cours d’un prochain mandat?

Pour chacun de ces engagements, nous vous invitons à préciser, dans la mesure du possible :

les mesures envisagées;

l’échéancier de mise en œuvre;

les ressources financières prévues ou, à défaut, un ordre de grandeur ou un pourcentage d’augmentation;

le ministère ou l’organisme gouvernemental qui en aurait la responsabilité.

Québec solidaire reconnaîtra et appuiera toujours les personnes issues des communautés LGBTQIA2S+ en tant qu’actrices principales des changements sociaux, politiques et législatifs les concernant.

Un gouvernement solidaire appuiera ces personnes et restera ouvert aux nouvelles initiatives permettant de renforcer leurs droits et leur sécurité.

Enfin, un gouvernement solidaire veillera à ce que les recommandations qui ont déjà été émises par la Commission des droits de la personne en matière d’égalité, d’identité et d’expression de genre soient appliquées.

Voici les réponses des autres partis, qui ont aussi répondu à notre questionnaire en date d’aujourd’hui (Notez que ce questionnaire a été envoyé aux 5 partis principaux, et ce, à trois reprises depuis le 29 août dernier) :

• LES RÉPONSES du PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC