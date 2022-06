Les Vikings, Dragons des mers du Nord sont à Montréal… à Pointe-à-Callière

Ils ont sillonné les mers, lancé des raids dévastateurs et sont partis à la conquête des plus grandes cités… Aujourd’hui encore, la simple évocation de leur nom frappe l’imaginaire tant l’empreinte qu’ils ont laissée est puissante ! Mais que savons-nous des Vikings ?



Pour la première fois au Québec et en exclusivité, Pointe-à-Callière présente 650 objets authentiques de l’ère viking issus de l’exceptionnelle collection du Musée national du Danemark, une des plus belles au monde ! Dans une scénographie à couper le souffle, ponctuée d’images du jeu Assassin’s Creed Valhalla d’Ubisoft Montréal, l’exposition propose une immersion captivante dans l’univers de ce peuple légendaire à travers quatre grands récits : les origines, la vie, le voyage et la fin des temps. Des thèmes par lesquels elle aborde le mode de vie, les valeurs et les pratiques de l’ancienne société scandinave, la navigation et la guerre, mais aussi la mythologie et les croyances.



C’est en suivant un parcours captivant en compagnie du scalde Thorvald, poète scandinave, que les visiteurs découvrent les mythes qui peuplent l’imaginaire et rythment la vie des Vikings, tandis que les objets leur parlent de ceux et celles qui les ont utilisés. Les quatre récits appellent au voyage et transportent le public d’un monde à l’autre dans une poésie visuelle et sonore immersive.



Au fil d’un parcours historique exceptionnel, VIKINGS – Dragons des mers du Nord propose de nouvelles perspectives sur la société viking et présente les connaissances scientifiques les plus à jour. Grâce au généreux prêt du Musée canadien de l’histoire et de The Rooms, Newfoundland and Labrador, l’exposition intègre notamment des objets qui proviennent du site de l’Anse aux Meadows à Terre-Neuve, premières traces de la présence viking sur le continent, datées récemment à l’an 1021.



INFOS | L’EXPOSITION «VIKINGS – DRAGONS DES MERS DU NORD» EST RÉALISÉE PAR POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL, EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK ET MUSEUMSPARTNER EN AUTRICHE. pacmusee.qc.ca

À voir jusqu’au 10 octobre 2022.