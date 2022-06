Neuf passeports attraits pour (re)découvrir Sherbrooke

Pour souligner en grand le retour des activités touristiques, Destination Sherbrooke lançait récemment la saison touristique estivale 2022 en proposant aux touristes et gens de Sherbrooke neuf passeports attraits offrant des rabais jusqu’à 50 %. Une façon de redonner à la communauté touristique d’ici qui a été passablement ébranlée par les restrictions sanitaires des deux dernières années.



Destination Sherbrooke a ainsi décidé de naviguer sur la popularité de la promotion, inspirée par le succès de l’initiative proposée en 2020 et 2021 par le ministère du Tourisme, afin de mettre en place ses propres passeports. « C’est une formule gagnante qui a eu une très belle visibilité », explique Lynn Blouin, directrice Promotion, Tourisme d’affaires et sportif à Destination Sherbrooke. Cette initiative vise essentiellement à promouvoir les entreprises par le biais d’offres et de rabais profitables aux visiteurs. »



Neuf passeports thématiques sont en vente avec des rabais allant de 30 % à 50 %. « On retrouve trois passeports de trois attraits à 30 % de rabais, trois autres de quatre attraits à 40 % de rabais et finalement, trois passeports de cinq attractions à 50 % de rabais, souligne Mme Blouin. C’est extrêmement avantageux! »

CRÉDIT PHOTOS : Sébastien Larose / Destination Sherbrooke



La mise en place des passeports attraits de Sherbrooke est le fruit d’une grande concertation entre les partenaires touristiques. Et pour faciliter l’achat, Destination Sherbrooke a développé, pour la toute première fois, un site web transactionnel.



Pour concocter ces neuf passeports, 19 attraits ont répondu présents à la proposition de l’équipe de Destination Sherbrooke. Bières, tours guidés, jeux d’évasion, détente, histoire, bouger,

découverte, famille et techno sont les thématiques explorées.



Par exemple, avec le thèmes des bières est proposé une visite de la microbrasserie Siboire qui vous fera vivre l’expérience authentique de l’aventure brassicole, une visite Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke qui propose des expositions originales et instructive dont l’expo Broue, l’homme des tavernes qui révèle l’envers de cette pièce de théâtre culte, et finalement une visite de l’exposition À la vôtre! au Musée d’histoire de Sherbrooke qui offre un portrait de l’évolution du trio fabrication/vente/consommation d’alcools au Québec et dans la région sherbrookoise depuis environ 150 ans.



Vous aimeriez plus de détente? On vous propose une dégustation commentée de 4 vins au

Vignoble La Halte des pèlerins, de vivre une expérience purement scandinave au Strom Spa nordique de Sherbrooke, une visite de l’exposition permanente Couleurs manifestes au Musée des beaux-arts de Sherbrooke et une soirée cinéma à la Maison du Cinéma, le plus grand complexe de cinéma dans l’Estrie.



Pour du plaisir garanti, le forfait techno propose 5 activités, dont la poursuite Laser qui combine le jeu de cache-cache et les jeux virtuels pour en faire une activité réelle et technologiquement avancée. Avec 3 labyrinthes multi-niveaux vous apprécierez le jeu également connu sous l’appellation «Laser Tag» qui s’adresse à toustes. Il y a aussi, le jeu d’évasion inXtremis où vous devez chercher des indices, les décoder, éviter les fausses pistes; La Zone Plus qui offre un jeu d’évasion nouveau genre, mais cette fois-ci, bien réel; ou découvrez décoder, une nouvelle façon de vous évader et faire un rallye en même temps!



Il ne s’agit là que de quelques exemples de forfaits offerts. Plus de détails sur le site Destination Sherbrooke. « Comme dans la plupart des cas, il sera difficile de faire toutes ces activités en une seule journée on encourage les touristes à s’offrir une nuitée dans un des établissements hôteliers de Sherbooke», lance-t-elle. Les détenteurs de passeports-attraits peuvent bénéficier d’un surclassement dans l’un des six lieux d’hébergement participants à la promotion (Delta Marriott, Grand Times, Le Président, Le Floral, Quality Inn et Auberge Marquis de Montcalm).



Limocar offre aussi aux détenteurs un rabais de 20% sur ses trajets Montréal-Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke remet gratuitement une carte journalière pour les transports à destination.

INFOS | Les passeports sont en vente au www.destinationsherbrooke.com