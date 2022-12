Fiestra, le festival qui anime Québec et ose l’inattendu

Fiestra sera à nouveau dans le paysage culturel de Québec du 16 au 18 décembre pour sa 4e présentation de l’année. Toujours gratuit, l’événement prendra forme à la Place de Paris, en plein cœur du Quartier Petit-Champlain, à Québec. Les festivaliers pourront observer la création d’une nouvelle combinaison improbable composée d’artistes professionnels ou de la relève, ou même de passionnés de différents milieux.

Fiestra est un festival qui anime Québec au rythme des saisons. Le cœur de l’événement gravite autour de rencontres inusitées entre des disciplines d’univers complètement différents. Ce nouveau festival célèbre non seulement l’insolite, mais il crée aussi la fascination, la surprise et l’émerveillement. L’une des valeurs premières de cet événement est l’inclusion. Fiestra célèbre le vivre ensemble et s’engage à offrir un environnement respectueux ainsi qu’à valoriser et à mettre de l’avant la diversité et l’humain.

« Avec Fiestra, nous offrons une porte ouverte sur la création. Nous voulons démystifier et rendre accessible des formes d’arts moins connues du grand public, mais aussi différentes disciplines sortant complètement du domaine artistique», explique Marie-Eve Jacob, directrice générale de Fiestra. «On souhaite surprendre en faisant vivre le processus créatif derrière ces jumelages éclectiques. » Lors de sa toute première présentation, au mois de mai 2022, Fiestra a rassemblé un rappeur, une danseuse, une chanteuse, un comédien et une professionnelle de pole dancing. Ce fut une merveilleuse rencontre entre ces cinq artistes qui, en quelques heures de résidences de création, ont créé et présenté une prestation époustouflante d’une vingtaine de minutes.

Puis, en septembre, Fiestra a rassemblé plusieurs passionnés de différentes disciplines pour créer quatre combinaisons improbables qui ont su captiver et émouvoir les gens présents. L’une de ces combinaisons était composée de trois artistes de cirque et de la troupe Gang de Roue, constituée de danseurs en fauteuils roulants, qui voient leurs handicaps non pas comme une limite, mais bien comme un moyen d’expression. Finalement, en octobre, l’une des propositions présentées aux festivaliers était composée de deux lutteurs, d’un bédéiste, d’une marionnettiste et d’un claviériste. Un mélange surprenant qui a donné droit à des performances fascinantes. La programmation de la présentation de décembre continuera sur cette même lignée. Restez à l’affût au fiestra.ca ainsi que sur les réseaux sociaux de Fiestra pour connaître tous les détails. Oserez-vous l’inattendu ?

INFOS | Fiestra, du 16 au 18 décembre. https://fiestra.ca