Cette chanson de la fin des années 80 est passée à l’histoire tant pour sa pop new wave enivrante que pour la coupe de cheveux androgyne de sa chanteuse, Desireless. Si la chanson évoque la liberté du voyage, il n’en demeure pas moins que voyager seule, en tant que femme (et lesbienne de surcroit), n’est pas toujours synonyme de liberté. Du moins, tant qu’il n’y aura pas un certain vent, voire une bonne bourrasque, de changement…

Au-dessus des vieux volcans

Glissent des ailes sous le tapis du vent

Voyage, voyage

Éternellement

« Voyage, voyage » (Desireless, 1989)

J’avais cette discussion, l’autre jour, avec des collègues masculins sur les voyages… C’est là qu’on voit qu’on ne vit pas dans le même monde. Avec l’affirmation « qu’il n’est pas facile de voyager seule en tant que femme », vient souvent la phrase : « Oui, mais je connais des filles qui voyagent seules et qui n’ont pas peur ». Et si seulement c’était juste une question de « peur »… Déjà, admettre que ces femmes « n’ont pas peur » implique un danger inhérent. Et dépendant des destinations, les dangers se conjuguent au pluriel. Voyez-vous, lorsque vous êtes un homme qui part seul en voyage, peu d’obstacles se dressent sur votre chemin et, selon votre budget, vous pouvez voyager n’importe où dans le monde. Et pour les femmes ? Le scénario est tout autre… Du haut de mon cinq pieds deux, la fille caucasienne qui ne parle pas espagnol ne voyagerait pas seule en Colombie, par exemple. Et le faire serait à mes risques et périls. Ce n’est pas une question de peur, mais c’est un fait, malheureusement.

La dernière fois que j’ai voyagé en solo, j’ai demandé à mes ami.e.s Facebook une destination sécuritaire en solo pour femme. Même le Mexique n’était pas à l’honneur. Vous savez, dès qu’on sort des murs des tout inclus… Du coup, je me suis rabattue sur Cuba, dans un tout inclus. Oui, c’était sécuritaire. Cela dit, bien des situations me ramenaient à ma condition de femme (non-hétéro par-dessus le marché) qui voyage seule. Vous savez, le regard des autres sur une femme qui voyage seule est différent… Un homme qui voyage seul est valeureux, indépendant, etc. Une femme seule attire de la pitié, la protection, ou les racoleurs, la drague à n’en plus finir, comme si elle ne pouvait pas être seule. C’est aussi bourré de cliché : à Cuba, on s’est empressé de m’envoyer un beau Cubain à ma chambre, à moitié habillé, qui cherchait de toute évidence à « réparer » autre chose dans ma chambre… Ensuite, pour aller visiter La Havane, j’ai pris un bus où apparemment les toilettes ne « fonctionnaient pas » ; un mensonge du chauffeur qui ne voulait tout simplement pas s’embêter (il n’a pas besoin de changer sa protection hygiénique et y pisse debout sur le coin du bus à la halte, so who cares…).

Au retour, tard en soirée, j’étais seule (étant la première embarquée, tous les autres passagers avaient quitté l’autobus) avec le chauffeur et le « guide », deux locaux qui jasaient en espagnol et qui riaient en me regardant. La route fut longue. Je ne peux pas dire que je me sentais en sécurité. (J’ai dans mes veines le karaté et le wen-do.) En tant que femme, une multitude de scénarios d’horreur vous passent par la tête ; et ce n’est pas parce que je suis prof de cinéma que j’imagine tous ces scénarios, mais parce que les histoires horribles du genre ne sont pas rares, malheureusement.

Voyez-vous, c’est aussi ça être une femme qui voyage seule. Porter dans ses bagages des décennies de

violences qui vous sont renvoyées en pleine figure, au tournant d’un coin de rue, alors que vous ne voulez que voir du pays, la tête légère et l’esprit libre, comme tout homme le ferait. Et non ! La première fois que je suis allée à Paris, comme à Marseille, avec une amie, on se faisait poursuivre et siffler dans la rue, comme si les gars appelaient leurs chiens… C’est là que je me suis dit, à 19 ans, que voyager, en solo ou en duo, en tant que femme, que ce soit en Occident ou en Orient, serait plus difficile pour moi que pour un homme. Cette sensation, celle de ne jamais se sentir complètement en sécurité et respectée, peu importe où vous allez, c’est lassant à la longue. Surtout quand vous êtes en mode découverte et voyage, mais ce sont les faits, malheureusement.

Que faire ? Continuer à voyager ! Même si sortir de sa zone de confort dans un contexte de voyage est plus cher payé pour une femme. C’est probablement pourquoi plusieurs se rabattent sur des voyages en groupes de femmes. Parce que là, tu as la paix ! J’ai déjà abondamment parlé du mythique festival Dinah, qui se déroule en septembre à Palm Springs en Californie et qui célébrera cette année son 32e anniversaire. Cela dit, pour celles qui visent l’Europe, rendez-vous à la septième édition du Velvet Ibiza du 2 au 7 mai 2023. Célébré comme le party le plus épique d’Europe pour les femmes queers, ce festival est en proie de devenir une terre sacrée pour celles qui continuent de descendre sur l’île couverte de pins. La nature est incluse dans ce tout compris (les billets incluent 5 nuits en bungalow, les 3 repas, les activités et fêtes jour/nuit, le transport de l’aéroport au complexe et toutes les boissons jusqu’à 23 h), créant ainsi un environnement sécuritaire et unique qui confère un sentiment d’appartenance et de liberté dans une ambiance communautaire. Des fêtes à la piscine, des tournois sportifs aux cours de yoga, des soirées avec les meilleures DJ féminines queers d’Europe, Velvet Ibiza a tout pour plaire !

Enfin, si vous êtes plus du type croisière, Olivia a fait sa marque auprès de la clientèle lesbienne depuis les dernières décennies ; la Olivia’s 50th Anniversary Caribbean All-Lesbian Cruise 2023 avait lieu en février-mars dernier. Aussi, plus près de chez nous, la chanteuse Lucie Blue Tremblay (qui chante régulièrement sur la flotte d’Olivia) vous invite dans son coin de pays en Nouvelle-Écosse pour loger au Princess and the Sea, sa guest house dans la baie de Fundy. Bref, pour vos voyages entre femmes, ce ne sont pas les idées qui manquent !

Pour ma part, cet été, je pars voir une amie qui a élu domicile en France. On va atterrir à Marseille, mais bon ça on connait… Ceux qui nous sifflent n’ont plus de secrets pour nous ! Ensuite, avec une amie, je pars en direction de la Grèce, avec un détour par Lesbos. Est-ce que l’île de Sappho saura éviter les clichés de voyage ? Espérons-le ! À suivre…

Pour en savoir plus sur la 7e édition du Velvet Ibiza, du 2 au 7 mai 2023, le party pour femmes queers en Espagne, visitez le site Web : https://velvetibiza.es/

Croisières Olivia : https://www.olivia.com/entertainment-single/136

Princess and the Sea, la guest house en Nouvelle-Écosse de Lucie Blue Tremblay : http://www.luciebluetremblay.com/theprincessandthesea.html