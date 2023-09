PRÉVENTE EXCLUSIVE: THORGY & THE THORCHESTRA À LA MAISON SYMPHONIQUE

Et la catégorie est…. Orchestre ! Préparez-vous à être éblouis lorsque la reine de la musique classique, Thorgy Thor, montera sur la scène de la Maison symphonique de Montréal !

De retour et prête à sévir après avoir conquis l’émission RuPaul’s Drag Race, Thorgy, avec son style outrageusement fabuleux, sa vivacité d’esprit et sa virtuosité au violoncelle et au violon, vous laissera sans mots. Préparez-vous à rire, à danser et à laisser votre cœur palpiter pendant que Thorgy livre un spectacle symphonique que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer!

Le 9 mai 2024 à 19h30 à la Maison symphonique. En prévente exclusive aux lecteur.trice.s de Fugues, du 18 au 22 septembre 2023.

RÉSERVEZ VOS BILLETS