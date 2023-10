Le Pop Art dans la collection du MBAM

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) propose une fascinante incursion dans l’univers du pop art. Il présente en rotation quelque 70 œuvres – installations, dessins, peintures, sculptures et objets phares de sa collection d’arts décoratifs et de design – rattachées à ce mouvement artistique qui a particulièrement marqué les années 1960 et 1970.

Puisant dans le répertoire de la culture populaire et des médias de masse, le pop art a incarné une véritable révolution et insufflé un vent de changement qui a redéfini ce que peut être l’art. Couleurs vives, linéarité, aplats, recadrage, éléments textuels, séries et multiples sont au cœur du style pop qui évoque explicitement, entre autres, la production en série associée à la culture de consommation. L’infiltration généralisée de la commercialisation, de la technologie et des médias dans le paysage urbain au milieu du siècle dernier s’exprime dans le vaste ensemble de sujets du pop art, notamment les objets courants, les produits de marque, l’actualité, les célébrités et quantité d’archétypes féminins allant de la femme au foyer à l’héroïne de bandes dessinées.

Empreintes des langages formels de la publicité et de la bande dessinée, les oeuvres présentées révèlent certains des thèmes centraux du pop art, tels que le consumérisme, l’objectification sexuelle du corps des femmes, la conquête de l’espace, la fascination pour la science et les technologies, l’essor de nouveaux matériaux destinés à la consommation de masse, comme le plastique, et l’engagement politique dans le contexte de la guerre du Vietnam et, au Québec, de la Révolution tranquille.

L’exposition réunit des pièces jamais ou rarement montrées, ainsi que des oeuvres emblématiques de la collection du Musée, réalisées par une trentaine d’artistes et de designers du Canada (Pierre Ayot, Gilles Boisvert, Chantal duPont, Michel Leclair, Guy Montpetit, Joyce Wieland…), d’Amérique du Nord (Félix Beltrán, David Gilhooly, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Andy Warhol, Tom Wesselmann…) et d’Europe (Guido Drocco, Peter Klasen, Sue Palmer, Verner Panton, Eduardo Paolozzi, Pierre Paulin, Eddie Squires…) – pour n’en nommer que quelques-uns.

« Depuis la présentation de l’exposition « 11 Pop Artists : The New Image » en 1966, le Musée des beaux-arts de Montréal n’a cessé de montrer et d’acquérir des oeuvres d’artistes qui ont façonné ce mouvement dont les thèmes résonnent encore aujourd’hui, affirme Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du MBAM. Présentée cet automne en contrepoint de la grande exposition Marisol : une rétrospective, consacrée à une icône méconnue du pop art, « Pop la vie ! » met en lumière une sélection d’oeuvres tout aussi séduisantes qu’audacieuses issues de notre vaste collection. »

« Cette exposition invite le public à découvrir des images teintées d’humour et de réflexion critique sur le monde réel (et parfois superficiel) d’alors, mais aussi des œuvres témoignant d’événements historiques, sociaux et politiques qui ont marqué les années 1950, 1960 et 1970 », explique Iris Amizlev, conservatrice – Projets et engagement communautaires, MBAM, et commissaire de l’exposition.



INFOS : POP LA VIE : le Pop Art dans la collection du MBAM, jusqu’au 24 mars 2024, www.mbam.qc.ca