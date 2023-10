CHARDONNAY HAUTES PISTES

AUBERT & MATHIEU, IGP PAYS D’OC (FRANCE) 2022

Code SAQ: 15082740 • 19,70$

Il faut découvrir ce vin blanc de ces deux amis d’enfance qui ont un grand souci de biodiversité et d’empreinte carbone neutre. Un chardonnay d’altitude, plein de fraîcheur et de parfums fruités et minéraux. Un chardonnay assez aérien, mais avec une trame organique qui ajoute à sa personnalité. Légèrement rond, avec une touche d’amertume et une jolie longueur, il fera le galant avec une sole amandine, un ceviche, ou une quiche lorraine, tiens ! Ce n’est pas un chardonnay générique, c’est certain. Une belle découverte !