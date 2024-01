L’auteur de la tuerie dans le Club Q de Colorado Springs inculpé pour crime homophobe

L’auteur d’une tuerie dans une boîte de nuit LGBT+ de l’ouest des États-Unis a finalement été inculpé pour crime homophobe, le 16 janvier, plus d’un an après les faits et alors qu’il purge déjà une peine de prison à vie pour ces meurtres.

Armé d’un pistolet et d’un fusil d’assaut, Anderson Lee Aldrich avait ouvert le feu le 19 novembre 2022 dans le “Club Q”, à Colorado Springs, faisant cinq morts et 18 blessés, juste après un spectacle de drag queens.

Âgé.e de 23 ans, Anderson Lee Aldrich a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en juin par la justice du Colorado, mais seulement pour assassinats et tentatives d’assassinat, pas pour l’éventuel caractère homophobe de son crime. Anderson Lee Aldrich, qui s’identifie depuis le début de cette affaire comme non-binaire, a jusqu’ici toujours nié avoir été motivé par la haine.

Mais une nouvelle enquête menée par le FBI « affirme également que Aldrich a commis cette attaque en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, réelle ou perçue » de ses cibles, selon le communiqué du parquet fédéral.

« Il est prévu que l’accusé.e accepte de plaider coupable pour tous les chefs d’accusation » de cette nouvelle procédure fédérale, ajoute le parquet.

Selon les médias locaux, l’accord de plaider coupable contiendrait une clause pour permettre au tueur d’éviter la peine de mort.

Lors du procès au Colorado, l’accusation avait notamment souligné que Anderson Lee Aldrich administrait un site internet sur lequel avait été publiée une vidéo néo-nazie, et qu’il n’y avait pas de traces d’une expression de son identité non-binaire avant le massacre.

Le bain de sang avait ravivé les craintes de la communauté LGBT+ américaine, six ans après la pire tuerie de son histoire. Rappelons que le 12 juin 2016, un Américain avait tué 49 personnes dans le Pulse, une boîte de nuit gaie d’Orlando, en Floride.