«C’est toi», un hymne à l’acceptation de soi

À la veille de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, Rita Baga (Jean-François Guevremont) réalise un autre rêve ! À la suite des 112 représentations de son premier one-drag-show Créature qui a conquis plus de 50 000 spectateurs et spectatrices et après avoir brillé en grande finale de Chanteurs masquésavec une interprétation épatante de My Heart Will Go On de Céline Dion, la flamboyante drag-queen montréalaise lance le 16 mai une première chanson originale en français : C’est toi.

Écrit par Rita et composé en collaboration avec Laurence Nerbonne, véritable hit maker qui signe également la réalisation de l’extrait, C’est toi célèbre la différence, la réalisation des rêves et l’acceptation de soi sur une musique électro-pop énergique, aux influences qui balancent entre les années 80 et 90 ! Lancé sous l’étiquette des Productions Le Veilleur, la maison de disques de l’auteur-compositeur-interprète Maxime Landry, C’est toi sera disponible dès demain sur l’ensemble des plateformes d’écoute en continu et de téléchargement.

« C’est une douce riposte, dans des mots simples, à des choses que l’on m’a dites ou encore que j’ai lues ou entendues, ici et là» explique Rita Baga. C’est un hymne à être qui on est, à s’assumer pleinement, une chanson qui reflète autant les valeurs de Rita que celle de Jean-François. »

C’est pas moi, c’est toi

C’est comme ça

Tu ne changes pas

Tu restes là, me pointes du doigt

C’est pas moi, c’est toi

C’est l’évidence, si j’avance

C’est à grands pas

Sans mauvaise foi

Véritable icône des communautés 2SLGBTQ+ que l’on a vue entre autres à Canada’s Drag Race, Big Brother Célébrités et, sur la scène internationale, à la barre des deux dernières saisons de Drag Race Belgique en plus d’avoir lancé l’automne dernier son premier livre Une paillette à la fois – Journal d’une reine (Les Éditions de l’Homme), désormais best-seller au Québec, Rita Baga présentera dans les prochaines semaines une série de représentations où elle laissera de côté le lipsync et osera l’interprétation en direct de ses chansons en compagnie de musiciens et musiciennes. À suivre !