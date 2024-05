Full House juin 2024

L’été est enfin à nos portes. C’est l’heure de sortir sa crème solaire et de se prélasser dans les parcs ou au bord de la piscine. Pour ajouter une touche de perfection à vos journées ensoleillées, voici quelques chansons tirées de la scène house et dance à ajouter à votre playlist. Comme suggéré par le nom de la chronique, je vous liste trois nouveautés et deux succès à réentendre pour compléter votre FULL HOUSE. Bon été et bon mois de la Fierté!



Trois sorties récentes à découvrir

Céline Dion, Majestic et The Jammin Kid – Set My Heart On Fire

Le DJ et producteur Majestic s’est associé à Céline Dion et au créateur de mash-up québécois The Jammin Kid en début mai pour lancer Set My Heart On Fire (I’m Alive x And The Beat Goes On). Déjà en lice pour la chanson de l’été, l’extrait aux accents disco a été créé en réponse à un mash-up viral de I’m Alive (Céline Dion) et de And The Beat Goes On (The Whispers), partagé pour la première fois par The Jammin Kid en février dernier. Le mash-up a rapidement gagné en popularité en ligne avec plus de 20 millions de vues et 50 000 créations uniques sur TikTok et Instagram à ce jour. Majestic et The Jammin Kid se sont ensuite retrouvés en studio pour transformer le mash-up en chanson

officielle, couronnée du sceau d’approbation de Céline elle-même. C’est de la bombe.

Frank Walker – Gravity (feat. Tyler Shaw)

Les fans du genre EDM seront ravis de la sortie de ce tout premier album du DJ et producteur torontois Frank Walker, qui n’était pas encore paru au moment d’écrire ces lignes. L’album ORIGIN est une exploration des propres influences de Walker et rend hommage à l’âge d’or de l’EDM. La production dance-pop remplit l’album d’une ferveur énergique dans ce qui sera certainement un premier opus mémorable pour cette étoile montante du style musical.

Tranie Tronic – Criminal Mind

L’artiste transdisciplinaire montréalais Atif Siddiqi, connu sous leur nom de scène Tranie Tronic, a enregistré un nouvel album Transgression (2024), disponible ce printemps. L’album electro-pop orchestral rassemble des chansons qui expriment la rage, la frustration, les fantasmes vengeurs et la réflexion ultime sur l’empowerment personnel. Le premier single de l’album, Criminal Mind, est sorti en mars. Avec une ligne de base de style Motown et une ambiance électronique des années 80, il est dédié à tous les criminels de ce monde. Selon l’artiste, son rythme enjoué correspond à la fréquence cardiaque des voleurs et est destiné à vous faire bouger.

Deux succès à réécouter

David Penn – Try Again

Lancée en mars, cette nouvelle mouture absolument fantastique du vers d’oreille d’Aaliyah sorti en 2000 vous plongera dans un état d’euphorie assuré. L’une des dernières créations du prolifique virtuose espagnol, Try Again est parfaite pour amener votre party ou votre dancefloor jusqu’au climax.

Yakar Allevici – Cœur de loup

Cœur de loup en version deep house. A-t-on besoin d’ajouter quoi que ce soit? Sorti sans tambour ni trompette en 2020, ce délicieux remix vous ramène en 1989 alors que Philippe Lafontaine est sur le point d’être sacré Révélation masculine aux Victoires de la musique. Le rythme lent de la chanson et les paroles connues de tous en font une piste idéale pour la piscine ou pour un début de soirée entre amis.