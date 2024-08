La Fierté dans le Village

Vous serez émerveillé·es par toutes sortes d’activations, de la danse, des performances artistiques originales, de la Drag, de l’opéra, et du cirque.

La programmation au Village a eu quelques mises è jour à cause de la disponibilité de certaines artistes. Or, ce que nous avions publié dans le magazine n’est plus 100% précis.

La programmation à jour sera toujours celle publiée sur le site de la SDC du Village.

Samedi 3 août 2024 :

– Entre 16h et 20h, vivez le Combat des drags sur la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau.

– À pieds levés fera danser le Village lors d’une parade colorée et dynamique, entre 18h et 19h.

Dimanche 4 août :

– La troupe circassienne La Familia divertira les petits aux plus grands, de 16h à 19h, avec ses performances époustouflantes.

Cinq membres d’une famille colorée venue d’on ne sait où débarquent dans le Village avec leur attirail. Comme toute bonne réunion familiale, la fête est à l’honneur : musique, chants, jonglerie, quiproquos et situations cocasses sont au menu de cette sortie citadine. Tout est prétexte à s’amuser et à rire avec ces personnages drôles, étonnants et attachants!

Lundi 5 août :

Place à la traditionnelle Course Capotée, entre 18h et 20h, entre les rues Alexandre-DeSève et Champlain, une collaboration entre Fierté Montréal, Rézo et Équipe Montréal.

Mardi 6 août :

– Cirque Hors Piste s’amène avec cinq artistes fabuleux·euses sur des échasses qui interprèteront des personnages célèbres ! Entre 16h et 18h30, suivez les artistes sur la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau.

Cirque Hors Piste est un organisme dédié au cirque social qui offre un espace alternatif et inclusif de création aux jeunes marginalisé·e·s ou à risque d’exclusion.

– Découvrez l’univers unique de l’artiste Raphaë Suairë entre 17h et 20h. Raphë est un·e artiste queer s’exprimant à travers la création d’images, principalement dans les domaines de la performance et de l’art vidéo. Son travail met en lumière son attrait pour l’opulence visuelle, les compositions chargées en contrastes et les réinterprétations queer de l’iconographie religieuse. Ses oeuvres trouvent souvent leur place dans des terrains vagues, des lieux abandonnés et des environnements considérés austères.

Mercredi 7 août :

– Drag Opéra fera vibrer le secteur près de la Zone Rose de Rézo (entre Plessis et Panet) entre 18h et 20h.

– Découvrez Raverie, une performance avec 12 d’artistes queer en costumes excentriques, qui s’enchaîne en trois tableaux, entre 17h et 18h.

Jeudi 8 août :

– Drag Opéra fera vibrer le secteur près de la Zone Rose de Rézo (entre Plessis et Panet) entre 16h et 19h.

– Show Devant vous en mettra plein la vue, de 17h à 19h30, avec un spectacle complètement surprenant ! Soyez attentif·ve·s pour découvrir où se déroulera leur performance enflammée !

Show Devant, des Production Ratatouilles, est un spectacle de cirque et de performances aériennes réalisé depuis… un camion de pompier!

Vendredi 9 août :

– Place aux Journées communautaires sur toute la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau, ainsi que sur la rue Atateken, près de l’intersection avec la rue Sainte-Catherine.

Samedi 10 août :

– Place aux Journées communautaires sur toute la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau, ainsi que sur la rue Atateken, près de l’intersection avec la rue Sainte-Catherine.

– Barbada émerveillera les coeurs d’enfant avec son heure du conte, de 15h30 à 16h30.

Dimanche 11 août :

On se donne rendez-vous dans le Village pour faire la fête après le défilé!

