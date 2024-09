Les premiers orateur-rice-s annoncé-e-s pour la Conférence mondiale 2024 ILGA

L’un des plus grands rassemblements mondiaux d’acteurs du changement LGBTI aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, du 11 au 15 novembre 2024.

ILGA World vient d’annoncer que le révérende et activiste Mpho Tutu van Furth, l’expert indépendant des Nations Unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre Graeme Reid, et la secrétaire nationale pour les droits LGBTQIA+ du Brésil Symmy Larrat seront les orateur·rice·s principal·e·s de la 31ème conférence mondiale ILGA. D’autres orateur-rice-s seront annoncé-e-s dans les semaines à venir.

L’événement aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, du 11 au 15 novembre 2024, organisé par les organisations locales de défense des droits humains Iranti et Gender DynamiX.

De retour en Afrique pour la première fois en 25 ans, la Conférence mondiale 2024 de l’ILGA réunira des centaines de personnes défenseuses des droits humains LGBTI et des expert-e-s en développement, des décideur-euse-s politiques, des spécialistes des mécanismes internationaux des droits humains, des représentant-e-s des gouvernements, des chercheur-euse-s, des journalistes, des bailleur-euse-s de fonds et des allié·e·s de plus de 100 pays à travers le monde – répondant par une solidarité mondiale à la poussée anti-droits en cours.

« Nous sommes ravi-e-s que nos membres aient choisi de ramener notre conférence en Afrique », ont déclaré Luz Elena Aranda et Tuisina Ymania Brown, co-secrétaires générales d’ILGA World. « Les militant-e-s LGBTI d’Afrique et du monde entier sont confrontés à un retour de bâton sans précédent, dû à la fois à des tendances mondiales et à des défis spécifiques à chaque région.

« Notre conférence servira de moment crucial pour les personnes défenseuses des droits humains LGBTI du monde entier pour s’unir et forger des solidarités fortes et significatives – non seulement au sein de la communauté LGBTI, mais aussi aux côtés des mouvements féministes, de la santé sexuelle et reproductive, de la justice climatique et d’autres mouvements critiques. Ensemble, nous travaillerons à un avenir plus équitable et plus juste ».

« Nous sommes ravi-e-s d’accueillir notre mouvement mondial qui revient en Afrique après une si longue période », ont déclaré Liberty Matthyse et Lentsu Nchabeleng, respectivement Directrices exécutives de Gender DynamiX et d’Iranti. « À l’heure où nous voyons des discours et des récits dangereux contre les droits se diluer dans nos régions depuis le Nord, l’accueil de notre famille globale sera une merveilleuse déclaration d’unité et de solidarité au-delà des frontières. »

Conçu pour et par des membres de communautés du monde entier, le programme de la conférence amènera les participants, pendant cinq jours, à aborder des questions urgentes concernant les personnes LGBTI dans toute leur diversité.

Mpho Tutu van Furth – fille du ministre Desmond Tutu, leader de la lutte contre l’apartheid – Graeme Reid et Symmy Larrat s’adresseront aux participant-e-s de la conférence lors des sessions plénières. Parmi les autres orateur·rice·s confirmé-e-s figurent le Dr Alvaro Bermejo, directeur général de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), Phyll Opoku-Gyimah, PDG de UK Black Pride, Geeta Misra, directrice exécutive de CREA, et Artemis Akbary, directrice de l’Organisation afghane LGBT (ALO). D’autres intervenant-e-s et panélistes seront annoncés dans les prochains jours.

Une constellation de nombreux autres événements se dérouleront pendant et autour de la conférence mondiale de l’ILGA – notamment la cérémonie des premiers International Pride Awards, un projet conjoint de l’ILGA World et du PNUD, ainsi qu’un sommet stratégique pour les démocraties intersectionnelles et inclusives.

Plus de 800 personnes sont attendues pour participer à la Conférence mondiale ILGA 2024. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 octobre 2024.

INFOS : https://worldconference.ilga.org