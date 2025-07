La fierté en famille avec la Coalition des familles LGBT+

La Coalition des familles LGBT+ vise à familiariser les familles homoparentales et les aspirant.e.s parents avec leurs droits, à souligner leurs acquis et à faire la fête en famille lors de leurs activités à la Fierté 2025.

Marie-Pier Boisvert, directrice générale de l’organisme établi il y a une trentaine d’années, rappelle que la loi entourant la grossesse par autrui (GPA) a été retravaillée en 2023, imposant de nouvelles obligations aux parents qui utilisent les services d’une mère porteuse et créant un nouveau cadre légal pour les familles. Le 2 août à 13 h au Centre des mémoires montréalais (MEM) sur le boulevard Saint-Laurent, la Coalition organisera une conférence gratuite de la notaire Marie-Ève Brown, spécialiste de la question, qui présentera un guide légal sur la GPA, préparé cette année par la Coalition.

« Marie-Ève Brown va venir présenter le guide et faire une conférence sur les highlights de la loi sur comment faire un projet GPA. Il va aussi y avoir des [témoignages] d’au moins deux couples qui ont fondé leur famille avec la GPA », relate Marie-Pier Boisvert. L’événement s’adresse à tous les futurs parents qui se posent des questions sur la GPA ou sur d’autres façons de fonder une famille. « Au cours de l’année, on fait d’autres conférences sur d’autres sujets comme l’adoption, la procréation assistée… mais pour la Fierté, on voulait mettre l’accent sur la GPA, étant donné que la loi vient d’être changée et que notre guide est tout frais. »

Le lendemain, le 3 août, la Coalition organise son traditionnel brunch festif et familial de la Fierté, au Time Out Market sur la rue Sainte-Catherine. La légendaire artiste drag et conteuse pour enfants présentera un spectacle grand public de 12 h à 13 h ; de 13 h à 16 h, un coin pour enfants offrira du maquillage, des tatouages temporaires à l’airbrush et des sculptures de ballons. (L’activité est gratuite, mais Marie-Pier Boisvert encourage les familles à réserver leurs places sur le site Web de Fierté Montréal — l’édition 2024 était à guichets fermés.)

La Coalition présentera également un spectacle familial extérieur gratuit sur la Scène Dovato au coin de Papineau et Sainte-Catherine, le 3 août de 14 h à 17 h, avec des performances de Barbada, Marla Deer et le chœur LGBTQ+ Extravaganza.

Une délégation de la Coalition sera aussi présente aux Journées communautaires et au défilé le 10 août.

« Ces deux événements-là [les Journées communautaires et le défilé] sont vraiment bons pour la visibilité de la Coalition », relate Marie-Pier Boisvert. « C’est [une occasion] pour permettre aux gens de venir nous poser toutes leurs questions. Le défilé, c’est une activité que nos familles attendent… et c’est toujours vraiment endearing, pour les gens qui regardent, de voir toutes nos familles fières. »

« J’aimerais que [les festivaliers et festivalières] retiennent qu’on est là pour les familles, qu’on sait que c’est une période difficile pour eux en ce moment. Beaucoup de parents expriment leurs inquiétudes devant la situation politique actuelle. On veut continuer de défendre leurs droits, puis qu’ils continuent d’avoir des familles qui sont fières et visibles partout au Québec. On a hâte de les rencontrer ! »

La Coalition n’organise pas d’événements dans le cadre du Wild Pride/Fierté Indomptable, le festival parallèle engagé et anticonsumériste dont la première édition devrait se dérouler du 30 juillet au 17 août. Cependant, Marie-Pier Boisvert s’attend à ce que des membres y assistent à titre personnel ou à titre d’observateur.trice.s, et elle ne ferme pas la porte à une implication plus directe lors des éditions futures, sans remettre en question la participation à Fierté Montréal.

INFOS | Pour plus de détails sur les 3 événements de la Coalité des familles LGBTQ+,

visitez le https://fiertemontreal.com/fr/artistes/coalition-des-familles-lgbt-2025