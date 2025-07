Préparez-vous à être surpris… avecstyle aux Fêtes de la Nouvelle-France

Sortez vos perruques poudrées et vos chapeaux tricornes, les Fêtes de la Nouvelle-France sont de retour, du 7 au 10 août, au cœur du Vieux-Québec, et préparez-vous à un bond dans le passé… avec le confort moderne, c’est promis!

Oubliez les DeLorean et les vortex temporels compliqués, il suffira de franchir les portes du Marché public Le Frigo/Viandex (aux Jardins de l’Hôtel-de-Ville) ou de la Place des Ancêtres (Place de l’Hôtel-de-Ville). Ces deux nouveaux sites, accessibles gratuitement, vous plongeront au cœur d’une célébration historique unique en son genre, avec des prestations musicales entraînantes, des animations historiques captivantes, des kiosques d’artisans débordant de créativité, des bars festifs où trinquer à la Nouvelle-France et tellement plus encore !

Laissez-vous raconter les histoires fascinantes de géants plus grands que nature lors du spectacle audiovisuel Le Rassemblement des géants ($), ou partez à la découverte des trésors cachés du passé grâce à l’exposition interactive Capture ton Histoire. Pour transformer votre téléphone en une véritable loupe temporelle et explorer les objets avec une application de réalité augmentée, procurez-vous absolument le Coffret Médaillon !

Envie d’une soirée pleine d’intrigues et d’aventures ? Ne manquez pas La Nuit des Traîtres ($), au très exclusif Cercle de la Garnison de Québec. Inspirée du populaire jeu « Loups-Garous », cette activité vous plongera au cœur d’une intrigue où il faudra démasquer les imposteurs… ou les manipuler, si vous êtes du côté obscur de l’histoire.

Les aventuriers en herbe adoreront Le Sac à dos évasion ($), une activité offerte en collaboration avec l’Îlot des Palais. Équipés d’un sac à dos d’archéologue, vous devrez résoudre des énigmes en parcourant le Vieux-Québec à la recherche du trésor perdu du dernier intendant. Deux parcours sont offerts, alors choisissez votre défi !

Enfin, pour une expérience gastronomique hors du commun, réservez votre place à La Tablée du Roy ($), où vous savourerez un repas d’époque digne d’un roi (ou presque), concocté par un chef talentueux. On raconte même que le Roy en personne pourrait se joindre à la fête, alors préparez-vous à vivre un moment inoubliable et à lever votre verre à sa santé !

Et même si les sites principaux sont gratuits, le Coffret Médaillon est là pour ceux qui veulent festoyer sans retenue et obtenir une foule d’avantages royaux, dont une consommation gratuite, une crème glacée pour vous rafraîchir, une coupe de cheveux stylée au kiosque KRWN, l’accès gratuit à diverses activités exclusives, et plus encore !

Alors, que vous portiez des costumes d’époque ou non, l’idée est de festoyer en Nouvelle-France. L’important, n’est-il pas de s’amuser? Les Fêtes de la Nouvelle-France, c’est l’occasion de prouver que l’histoire peut être amusante, même si vous n’avez pas une mémoire d’éléphant.

INFOS | Les Fêtes de la Nouvelle-France 2025, du 7 au 10 août, à Québec,

aux Jardins de l’Hôtel-de-Ville et à la Place de l’Hôtel-de-Ville. https://nouvellefrance.qc.ca