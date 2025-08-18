Hillary Clinton avertit : « La Cour suprême fera au mariage gai ce qu’elle a fait à l’avortement »

Hillary Clinton croit que la Cour suprême des États-Unis finira par annuler le droit au mariage pour les couples de même sexe, et elle exhorte les couples LGBTQ+ à se marier pendant qu’il est encore temps.

L’ancienne secrétaire d’État et candidate à la présidence a prédit que le tribunal renversera la décision Obergefell v. Hodges — qui a légalisé le mariage entre personnes du même sexe en 2015 — lors d’une entrevue avec Jessica Tarlov, de l’émission The Five sur Fox News. Elle a mis en garde contre les « conséquences bien réelles » d’un tel revirement.

« Les électeurs américains, et dans une certaine mesure les médias, ne comprennent pas à quel point les républicains ont travaillé pendant des décennies pour en arriver là », a-t-elle déclaré. « Il a fallu 50 ans pour renverser Roe v. Wade. La Cour suprême finira par se pencher sur le mariage gai. Ma prédiction, c’est qu’elle fera au mariage ce qu’elle a fait à l’avortement : elle renverra la question aux États. »

Un avenir incertain pour l’égalité matrimoniale

Si Obergefell est renversé, les mariages déjà contractés par des couples de même sexe demeureront reconnus par le gouvernement fédéral grâce au Respect for Marriage Act, une loi signée par Joe Biden en 2022. Cette loi oblige le gouvernement fédéral à reconnaître les mariages entre personnes du même sexe et les mariages interraciaux, et contraint tous les États à reconnaître ceux célébrés ailleurs.

Mais la loi ne force pas les États à autoriser ces unions sur leur territoire. Les interdictions adoptées par plusieurs États avant Obergefell pourraient donc refaire surface si la décision venait à être annulée, un scénario qui rappellerait la vague de lois restrictives ayant suivi le renversement de Roe v. Wade en 2022.

Pressions politiques et signaux inquiétants

Officiellement, la Cour suprême n’a pas rouvert le dossier du mariage égalitaire. Cependant, neuf États ont récemment présenté des résolutions demandant au tribunal de réexaminer l’affaire. Aucune n’a encore été adoptée et, même si elles l’étaient, ces résolutions demeureraient non contraignantes.

Malgré cela, plusieurs signaux suscitent l’inquiétude. En 2022, après que la majorité conservatrice installée par Donald Trump eut renversé Roe v. Wade, le juge Clarence Thomas écrivait dans son opinion concordante que la Cour devait aussi revisiter — et possiblement annuler — d’autres décisions protégeant la contraception, le mariage entre personnes du même sexe, la décriminalisation de la sodomie et d’autres actes sexuels consentis en privé. Il qualifiait ces jugements de « manifestement erronés ».

Clinton appelle à agir sans attendre

Pour Hillary Clinton, il est urgent que les couples LGBTQ+ prennent les devants. « Si vous êtes dans une relation engagée, vous devriez envisager de vous marier maintenant », a-t-elle lancé. « Je ne crois pas qu’ils reviendront sur les mariages déjà existants, mais je crains qu’ils abolissent le droit national. »