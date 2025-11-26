Brésil : Rio célèbre les 30 ans de sa Parada LGBTI+ entre festivité et revendications

La 30ᵉ édition de la Parada do Orgulho LGBTI+ de Rio s’est déroulée dimanche 23 novembre le long de l’Avenida Atlântica et des plages de Copacabana, réunissant des milliers de participants autour de la visibilité, du respect et de la lutte contre les discriminations. La manifestation a marqué trois décennies de mobilisation pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et autres identités de genre ou orientations sexuelles, dans un pays où la LGBT+phobie reste encore très présente.

L’événement a pris un relief historique : quelques heures avant la parade, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, figure controversée largement critiquée pour ses positions ouvertement hostiles aux droits LGBT+, au sexisme et au racisme, a été placé en détention provisoire, officiellement en raison d’un « risque de fuite ». Une actualité qui a donné une tonalité particulière à cette édition anniversaire.

Le cortège a rendu hommage à la première parade, organisée en 1995, en recréant la scène emblématique d’un véhicule ouvrant la marche, avec deux drag queens. Parmi les figures historiques présentes, Cláudio Nascimento, président du Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, a rappelé le rôle central de la parade dans la conquête de droits comme la reconnaissance du mariage civil égalitaire ou la retification de nom et de genre dans les actes officiels. Selon lui, la mobilisation de Rio a inspiré plus de 400 défilés dans tout le pays.

Le thème de cette édition, « 30 ans faisant l’histoire : des premières luttes pour le droit d’exister à la construction de futurs durables », a souligné l’articulation entre revendications sociales et enjeux environnementaux, à la suite de la 30ᵉ Conférence des Nations unies sur le climat (COP30) tenue à Belém. La parade a adopté une démarche de neutralisation carbone, certifiée pour 496 tonnes de CO₂, et a intégré des actions de sensibilisation à la biodiversité et au développement durable.

L’événement a combiné festivité et services de prévention. Quinze trios électriques ont offert des performances d’artistes renommés, parmi lesquels Daniela Mercury, Grag Queen, Aretuza Lovi ou Diego Martins. Des structures mobiles ont proposé vaccination, prescription de PrEP, distribution de préservatifs et informations sur les droits et l’assistance sociale. Une nouveauté a été l’inclusion de représentantes trans dans le groupe « Anjos da Diversidade », symbolisant l’engagement pour une représentation inclusive.

L’édition 2025 a également mis en avant le dialogue interreligieux, avec la participation de groupes issus de traditions variées (Umbanda, Candomblé, Ifá, Xamanisme, Hare Krishna, évangéliques progressistes ou communautés autochtones…), affirmant l’importance de la spiritualité dans les revendications pour l’égalité et la dignité.

Alors que le Brésil reste confronté à une recrudescence des violences LGBT+phobes, la parade de Rio apparaît comme un symbole de résistance, mais aussi comme un espace de célébration de la diversité, où se conjuguent histoire, culture et mobilisations pour un futur inclusif et durable.

