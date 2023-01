KyivPride demande aux Canadiens d’accueillir des Ukrainiens marginalisés

Des Ukrainiens LGBTQ ont besoin de l’aide de Canadiens, clame KyivPride, qui aide des personnes marginalisées qui tentent de quitter leur pays, envahi par la Russie depuis presque un an, à refaire leur vie en sécurité au Canada.

L’organisme affirme avoir présentement plus de 100 demandes d’aide et exhorte les Canadiens à ouvrir leurs portes : «Si vous êtes un Canadien membre de la communauté LGBTQ ou un allié, nous vous invitons à aider une personne, une famille queer ou un couple ukrainiens en leur offrant un logement temporaire et de l’aide pour s’établir dans le pays.»

Le mois prochain marquera un an de l’invasion de la Russie en Ukraine, alors que le conflit ne semble pas s’essouffler, selon des observateurs.

Bradley Gionet n’est pas directement impliqué auprès de l’organisme KyivPride, mais il a beaucoup de sympathie pour les Ukrainiens qui tentent de fuir la guerre, surtout ceux qui sont parmi les plus marginalisés. En entrevue avec Radio-Canada, il affirmait récemment avoir accueilli une vingtaine de réfugiés à divers moments chez lui depuis avril 2022 et aidé une cinquantaine d’autres à s’établir dans la province de Colombie-Britannique

Il explique que, en plus de devoir s’adapter à un nouvel environnement, s’y retrouver dans la bureaucratie et trouver un emploi, les membres de la communauté LGBTQ font face à des défis supplémentaires. « Ils doivent essayer de comprendre comment établir des liens avec des Canadiens, tout en étant respectés et en ayant un espace sécuritaire. Et au début, ils ont juste besoin d’un endroit où se reposer. »

Selon Bradley Gionet, le réseau d’appui pour la communauté LGBTQ en Colombie-Britannique est très fort et tout ce qu’il manque, «c’est un plus grand nombre de logements, pour accueillir ceux qui tentent de fuir la guerre, dans un environnement ouvert et chaleureux.»

