Les Jours Heureux à l’affiche dès vendredi partout au Québec

Le film Les Jours Heureux réalisé par Chloé Robichaud sera présenté sur 45 écrans à travers la Province dès ce vendredi 20 octobre. LES JOURS HEUREUX met en vedette Sophie Desmarais, Sylvain Marcel et Nour Belkhiria. Rayan Benmoussa, Maude Guérin, Vincent Leclerc, Yves Jacques, Katherine Levac, Ariel Charest et Jean-Philippe Baril-Guérard complètent la distribution.

Rappelons que l’équipe du film est partie à la rencontre du public pour une grande tournée qui l’a menée à Chicoutimi, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau, et que le film a été présenté à Montréal le 16 octobre lors d’un événement prestigieux au Théâtre Maisonneuve de la Place-des-Arts en présence de l’équipe du film, du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et des membres de l’Orchestre Métropolitain, suite à sa première mondiale au Festival de Toronto en septembre dernier.

Emma (Sophie Desmarais), jeune trentenaire, est une talentueuse cheffe d’orchestre et étoile montante sur la scène montréalaise. LES JOURS HEUREUX fait état de sa relation complexe avec son père et agent Patrick (Sylvain Marcel), qui maintient une emprise sournoise sur elle depuis l’enfance. La possibilité d’obtenir un important poste au sein d’un orchestre de prestige ne fait qu’accentuer les enjeux pour Emma. Elle devra laisser place à ses émotions véritables et faire des choix, autant pour sa musique que pour elle-même, si elle veut parvenir à naviguer sainement entre sa carrière et sa relation amoureuse avec Naëlle (Nour Belkhiria), une violoncelliste nouvellement séparée, mère d’un garçon de cinq ans.

LES JOURS HEUREUX est le troisième long métrage de Chloé Robichaud après les succès critiques, publics, et sur la scène des festivals internationaux de Sarah préfère la course (2013) et Pays (2016).

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, chef principal et directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain, directeur musical du Metropolitan Opera de New York et directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie, a agi à titre de consultant musical du film tandis que l’Orchestre Métropolitain a collaboré autant pour l’enregistrement des pièces musicales que pour le tournage du film.

