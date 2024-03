Protos 27

Bodega Ribera Duero Penafiel, DO Ribera del Duero (Espagne) 2020

Code SAQ : 13601825 • 38,50$

Voici un rouge tout en gourmandise et en élégance, à base de tempranillo issu de vieilles vignes. On voit tout de suite qu’on ne s’est pas endormi sur ses lauriers dans cette cave qui est une des plus anciennes de la région. J ‘étais déjà conquis, juste avec le nez de promenade en forêt, en automne. On aurait aisément pu tomber dans le piège du boisé trop prononcé, mais au contraire, il est bien intégré. La bouche est riche sans être lourde du tout, et on retrouve cet équilibre délicieux entre le boisé et le fruité. En finale, je me suis régalé d’une note inusitée d’orange sanguine. La texture est de la pure soie, même dans le jeune âge du vin. Avec un tel excellent rapport qualité-plaisir, à ce prix c’est toute une aubaine!