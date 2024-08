Les 40 ans de Fugues soulignés par la Ville de Montréal

À l’invitation de la mairesse (de la ville et de l’arrondissement) Valérie Plante et de la Ville de Montréal, une partie de l’équipe (actuelle et passée) de Fugues était, le mardi 13 aout, à l’Hôtel-de-Ville pour signer le livre d’or de la ville et pour un vin d’honneur soulignant les 40 ans du magazine en 2024.

Le rédacteur en chef, Yves Lafontaine, le directeur artistique de Fugues, Éric Perrier et les directeurs de comptes Marc Landreville et Réal Lefebvre ont signé le livre d’or pour l’équipe, dont une quinzaine de membres s’étaient déplacés pour l’occasion.

Il s’agit du second hommage que l’équipe de Fugues reçoit en deux semaines.

En effet, le 1er août dernier, Fierté Montréal remettait à FUGUES le prix John-Banks, en l’honneur de celui qui est à l’origine de la Gairilla. Ce militant gai montréalais et ancien secrétaire personnel de Marlene Deitrich pendant de nombreuses années, avait formé La Brigade rose, qui a organisé la Guérilla, le premier défilé de la Fierté à Montréal, en juin 1979, qui avait attiré 52 participants.

Le prix John-Banks (remis pour la première fois en 2019 à John Banks) vise à «reconnaître l’activisme, la résilience et la contribution d’individus ou de collectifs ayant contribué au rayonnement, à la défense et à l’avancée des luttes 2SLGBTQIA+».