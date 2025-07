Emmy Awards 2025 : les artistes queer brillent parmi les nominations

Les artistes LGBTQ+ ne cessent de repousser les limites à la télévision, et les nominations aux 77e Emmy Awards en sont la preuve éclatante. Plusieurs personnalités queers battent des records cette année, affirmant haut et fort que le petit écran n’a jamais été aussi queer-friendly — même si tout n’est pas encore parfait.

Une diversité en recul

Malgré des avancées notables du côté queer, les Emmy 2025 souffrent d’un recul en matière de diversité raciale : seulement 24 personnes racisées ont été nommées cette année, le chiffre le plus bas depuis 2019, où l’on en comptait 22.

RuPaul : l’icône incontestée de la télé-réalité

RuPaul entre dans l’histoire en devenant l’animateur de télé-réalité le plus nommé aux Emmy Awards. Avec une 10e nomination dans la catégorie « Meilleur animateur d’émission de télé-réalité ou de compétition », il détient désormais le record absolu — y compris celui du plus grand nombre de nominations consécutives. Un exploit sans précédent.

Bowen Yang : un pionnier asiatique et queer

La vedette de Saturday Night Live, Bowen Yang, récolte sa quatrième nomination comme « Meilleur second rôle dans une comédie ». Il devient ainsi l’artiste masculin asiatique le plus nommé de l’histoire des Emmy Awards. L’actrice Sandra Oh reste toutefois la plus nommée parmi les artistes asiatiques, avec 14 nominations et une victoire à son actif.

Bella Ramsey : les non-binaires à l’honneur

Interprète d’Ellie dans la série The Last of Us, Bella Ramsey s’impose comme la première personne non-binaire à recevoir plusieurs nominations aux Emmy. Il s’agit de leur deuxième reconnaissance pour ce rôle phare. Parmi les autres noms à retenir, Carl Clemons-Hopkins (Hacks) figure dans la catégorie « Meilleur second rôle dans une comédie », tandis que Emma Corrin (The Crown) est nommée comme « Meilleure actrice principale dans une série dramatique ».

Ayo Edebiri : double exploit historique

Révélée dans The Bear, Ayo Edebiri, 29 ans, entre dans l’histoire en tant que plus jeune femme noire à obtenir trois nominations aux Emmy dans des catégories d’interprétation. Mais ce n’est pas tout : elle devient aussi la première femme noire nommée à la fois pour la réalisation et l’interprétation dans les catégories comédie, grâce à son travail sur l’épisode « Napkins ».

Tramell Tillman et la course au drame

Dans la série la plus nommée de l’année, Severance, Tramell Tillman brille dans la catégorie « Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique ». Une victoire ferait de lui le premier acteur noir à remporter un Emmy dans cette catégorie.

Colman Domingo : un retour gagnant?

Déjà récompensé pour Euphoria, Colman Domingo décroche une deuxième nomination pour son rôle de Danny dans la mini-série The Four Seasons, diffusée sur Netflix. L’annonce a eu lieu alors qu’il tournait la troisième saison d’Euphoria, un clin d’œil qu’il considère comme un porte-bonheur : « Peut-être que le fait d’être avec l’équipe d’Euphoria me porte chance », a-t-il confié au média Deadline.