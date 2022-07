Que nous réserve la sélection Queer Comics 2022 de Just for Laughs ?

Outre le spectacle Rhys ! Rhys ! Rhys ! de Rhys Nicholson (lire notre entrevue) à l’intimiste Théâtre Sainte-Catherine du 21 au 29 juillet, l’édition Queer Comics 2022 est bien étoffée. En effet, de nombreux humoristes LGBTQ se produisent à Just for Laughs cet été :



• Liza Treyger, qu’on peut voir dans la série à succès Netflix The Degenerates, sera de la série club The Nasty Show au MTELUS, du 21 au 28 juillet.

• La Tasmanienne Hannah Gadsby, dont on a apprécié le show Nanette, qui a joué à guichets fermés au festival 2019 et qui a été primé à plusieurs reprises, revient pour animer, le 27 juillet, le Gala Hannah Gadsby au Théâtre Maisonneuve.

• La Montréalaise DeAnne Smith sera la tête d’affiche au Diving Bell Social Club du 26 au 30 juillet.

• Jessica Kirson sera de la série Just for the Culture (anciennement connue sous le nom de The Ethnic Show) au Club Soda, du 13 au 28 juillet, et du Gala Jo Koy au Théâtre Maisonneuve le 28 juillet.

• Actuellement l’un des humoristes les plus en vogue au monde, Jerrod Carmichael — dont le spectacle Rothaniel est diffusé sur HBO et qui recevra le prix Comedy Special of the Year pour Rothaniel au prestigieux Just for Laughs Awards Show — sera au Studio TD, le 28 juillet.

• L’icône de la scène drag montréalaise, Mado Lamotte, présentera Extravaganza!, un show de variétés comme elle en a l’habitude sur la scène Beneva de la Place des Festivals, le 28 juillet à 21 h 15. C’est toujours drôle et c’est gratuit. De nombreux invités — dont Barbada, Marla Deer, Mona De Grenoble, Rock Bière, Nana de Grèce, Anaconda Lasabrosa et le Chœur gai de Montréal — se joindront Mado pour célébrer ses 35 ans dans le showbiz… un tour de force pour quelqu’un qui n’a que… 29 ans.

• Gagnante de la saison 3 de RuPaul’s Drag Race All Stars, la drag superstar Trixie Mattel revient à Just for Laughs comme tête d’affiche d’un spectacle extérieur gratuit sur la scène Beneva de la Place des Festivals, le 29 juillet à 21 h 15.

• Matteo Lane, favori des fans et des festivaliers, sera au Café Cléopâtre, les 28 et 29 juillet.

• L’humoriste canadien, personnalité de la télévision, satiriste politique et auteur Rick Mercer animera le Comedy Night in Canada au Théâtre Olympia, le 29 juillet.

• L’humoriste et personnalité de la télé britannique Tom Allen sera invité au Gala Jo Koy au Théâtre Maisonneuve le 28 juillet et aussi à la série Brit(ish) club, présentée au Studio TD, du 27 au 30 juillet.

• L’hilarante humoriste américaine Fortune Feimster sera la tête d’affiche au Club Soda, le 30 juillet.



