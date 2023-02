Tout ça, c’est NOUS : une campagne pour  célébrer le talent créatif de chez nous  (qui brille ici comme à Hollywood)

Après avoir brillamment soutenu la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de l’industrie du divertissement avec Découvrons-NOUS en 2021, NOUS | MADE lance sa nouvelle campagne, Tout ça, c’est NOUS, en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC) et Téléfilm Canada.



Le but : célébrer la force, la diversité et surtout le rayonnement du travail des forces créatives de chez nous qui, en plus de connaître un grand succès ici, séduisent très souvent nos voisins hollywoodiens – pensons à Denis Villeneuve, Roger Frappier, Sarah Polley, Sophie Nélisse, Karl Walcott, Kawennáhere Devery Jacobs, François Arnaud, Yanic Truesdale et bien d’autres !

Une campagne qui marque l’imaginaire

Déclinée en une série de capsules vidéo développées par le bureau montréalais de l’agence Rethink (élue Agence de l’année aux plus récents Strategy Awards), la campagne Tout ça, c’est NOUS combine des extraits de films, jeux vidéo, séries et projets numériques iconiques avec des slogans accrocheurs contenant le « NOUS » inclusif. Par exemple, les drames biographiques Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde et La Bolduc ainsi que la toute première série autochtone Pour toi Flora sont associés à « [Toute] l’histoire, c’est NOUS ». La pailletée et décomplexée série de télé-réalité Canada’s Drag Race colle à « Le sens du spectacle, c’est NOUS ». Même la vedette de Dune, l’Américain Timothée Chalamet, mentionne en entrevue que notre Denis Villeneuve est « un maître du cinéma, l’un des plus grands réalisateurs du monde ».

À la liste des contenus présentés s’ajoutent la comédie Maria mettant en vedette Mariana Mazza, les séries Six degrés, Léo et Avant le crash, le jeu vidéo d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla, et bien plus encore. La pétillante chanson Piscine, de l’autrice-compositrice-interprète Fanny Bloom, enrobe le montage d’extraits.

« La campagne souligne à grands traits l’extraordinaire talent créatif de chez nous. Ses slogans sont peut-être audacieux, mais oh combien pertinents, puisque nos artistes sont souvent devant et derrière la caméra des plus grandes productions cinématographiques, télévisuelles et numériques d’ici et d’ailleurs. Rappelons-le, montrons-le et célébrons-le en grand ! » lance Valerie Creighton, présidente et chef de la direction du Fonds des médias du Canada (FMC).

« Nous souhaitons que les gens de chez nous soient fiers des contenus d’ici, qu’ils découvrent de nouvelles émissions et qu’ils encouragent vivement les créateurs et créatrices d’ici », ajoute Mathieu Chantelois, premier vice-président, marketing et affaires publiques du FMC, et responsable de NOUS | MADE. « Destinée à un large public, la campagne valorise aussi la diversité sous toutes ses formes. »

« Nous étions très heureux de pouvoir aider à faire briller la culture locale. Notre plus grand défi a été de choisir parmi l’abondante quantité de contenus de qualité, que ce soit des archives de films emblématiques ou des séries de l’heure, afin de marquer l’imaginaire », ajoute Charles Côté, concepteur-rédacteur chez Rethink.

La campagne se décline également en anglais sous l’appellation MADE Better. Elle unit entre autres le slogan « MADE Funny » aux séries Letterkenny, Schitt’s Creek et Sort Of ainsi que « MADE Fearless » à Nurses et Vikings. Elle souligne aussi des moments historiques : en 2021, la tête d’affiche de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, l’Ontarien Simu Liu, a été le premier héros asiatique de l’univers Marvel. L’année suivante, la cinéaste sino-canadienne Domee Shi a été la toute première femme à réaliser un film Pixar, Turning Red.

Rejoindre et mobiliser le public

Touchantes, nostalgiques et parfois même drôles, les capsules vidéo francophones et anglophones de 30 secondes seront diffusées sur les principaux réseaux de télévision au pays de février à avril 2023. Parallèlement, des publicités statiques et des contenus écourtés – tout aussi percutants – se propageront sur le Web et les réseaux sociaux de la marque ainsi que dans l’espace public.

Avec cette initiative, NOUS | MADE est confiante de rejoindre et toucher une fois de plus les artistes et auditoires d’ici. Pour preuve : la précédente campagne bilingue, Découvrons-NOUS / Seek More (avec le soutien de Mélissa Bédard, Adib Alkhalidey, Kawennáhere Devery Jacobs, Simu Liu et plusieurs autres), a permis d’augmenter de 51 % la perception favorable du public à l’égard des contenus promouvant les diversités.

Ne reculant devant rien, NOUS | MADE déploiera de nouvelles actions engageantes au cours des prochains jours.

