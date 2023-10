Sofitel Rome Villa Borghese

À quelques pas du mur d’Aurélien – les remparts de la cité romaine – et du superbe parc de la Villa Borghese, cet élégant palais du XIXe siècle est maintenant un petit hôtel Sofitel de 78 chambres et suites. Un espace raffiné, à l’abri des regards, où il fait bon se reposer après avoir arpenter Rome et ses merveilles. J’y ai résidé quelques nuits lors de mon séjour dans la ville éternelle, en juillet dernier.

L’architecte Jean-Philippe Nuel, signature internationale de l’architecture d’intérieur de luxe, a parfaitement réussi à préserver l’identité romaine du bâtiment tout y en insufflant un peu de cet art de vivre à la française. Il a su faire dialoguer au sein de la grande demeure de 1890, l’élégance du classicisme français avec le raffinement du style baroque italien.

L’hôtel se trouve dans une rue résidentielle juste derrière la prestigieuse via Veneto, immortalisée par Federico Fellini dans La Dolce Vita. Le parc de la Villa Borghese et son musée sont au bout de la rue, tandis que la fontaine de Trevi ou les escaliers de la place d’Espagne se trouvent à une vingtaine de minutes à pied. Bien qu’il soit situé à proximité de bien des sites touristiques, l’hôtel est

néanmoins un refuge douillet, à l’abri de l’agitation romaine. On se détend dans les grandes chambres classiques et lumineuses, ainsi que dans le lobby et le restaurant Settimo, dont les couleurs vives nous plongent dans les paysages italiens.

La déco, assez éloignée du style Rococo auquel on pourrait s’attendre pour le quartier (Ludovisi), fait la part belle à une modernité colorée et design empreinte du style traditionnel romain. Dès le lobby, dont le pavement en marbre s’inspire des mosaïques romaines, l’exubérance italienne est partout dans les couloirs où des détails de statues antiques contrastant avec les murs rouges et les portes des chambres en laque noire. Au dernier étage, le restaurant Settimo, à la décoration d’inspiration végétale avec ses nombreuses plantes et tissus fleuris, est une avant-scène de la Villa Borghese dont la cime des pins parasols forme un immense tapis. Cette profusion de couleurs contraste avec l’élégante sobriété des 78 chambres et suites, toutes chics et apaisantes qui se répartissent sur 6 étages. Pour une grande partie d’entre elles (dont celle où j’ai résidé), on a droit à une une vue plongeante sur les jardins de la Villa Borghese (les autres ont une vue sur la ville, tout aussi belle).

Disposant de l’inimitable qualité des lits propres à Sofitel, dont il est difficile de s’extraire, les chambres déclinent un mobilier design très actuel aux tons clairs rehaussé par de superbes photos de statues antiques ainsi qu’une fresque contemporaine d’inspiration Renaissance au plafond. Dans les salles de bains en marbre blanc veiné, les miroirs se muent en télévision. Depuis sa rénovation, l’hôtel s’est enrichi d’une salle de gym. Les fans de jogging ont la possibilité de courir dans les superbes allées du parc (80 hectares) de la Villa Borghese (avec un coach personnel si vous le désirez). Le concierge de l’hôtel pourra vous proposer également des visites privées de certains palais habituellement fermés au public, ou faire les réservations dans les autres (ce qui est hautement recommandable). Vu la popularité des plus importants sites touristiques de la ville, c’est un must.

Des tours guidés originaux sont aussi proposés sur les pas de Shelley, Keats et Goethe qui vécurent à Rome au XIXe siècle. Vous pourriez aussi opter pour découvrir la ville en joggant. Et l’hôtel se trouve à moins de 3 km à pied des jardins du Vatican et de ses musées et à quelques centaines de mètres de la Villa Médicis, où Hervé Guibert a séjourné, de 1987 à 1989, ce qui lui a inspiré quelques romans.

Au 7e étage, le restaurant Settimo sert aussi bien de salle de petit déjeuner que de restaurant, ouvert midi et soir. Piloté par le chef Giuseppe d’Alessio, la table du Settimo met à l’honneur la gastronomie romaine mêlant produits frais, de saison et ingrédients locaux (dont un excellent Tonarelli Cacio e pepe et des des supplì – des croquettes de riz à la sauce tomate – accompagnés de courgettes croustillantes et de pecorino, tortelli fourrés au ragoût de veau, mezze maniche à l’amatriciana, saltimbocca de veau) … Pour compléter cette délicieuse expérience, les passionnés de cocktails pourront savourer les créations de la maison en profitant d’un magnifique coucher de soleil, car outre la cuisine savoureuse du chef, le point fort de Settimo est incontestablement sa terrasse dominant le jardin de la villa Borghese, la villa Médicis et le dôme de la basilique Saint-Pierre au loin. Au coucher du soleil, lorsque le ciel romain s’embrase, le panorama est à couper le souffle.

Les 7 choses que l’on a le plus aimées au Sofitel Rome Villa Borghese

• Les plafonds avec fresque des chambres ;

• Sa décoration élégante, sobre et lumineuse.

• Le confort incroyable du lit (Sofitel MyBed) et la qualité de la literie ;

• Sa terrasse à la vue époustouflante sur la cité romaine ;

• La cuisine romaine contemporaine du restaurant ;

• Son emplacement stratégique, à deux pas des attractions de la ville ;

• Le soucis des détails dans tout.



INFOS | Sofitel Rome Villa Borghese, Via Lombardia, 47, 00187 Roma RM, Italie

Tél. : +39 06 478021. https://sofitel.accor.com

Avec des chambres à partir de 450 € la nuit et des suites à partir de 1250 €, le Sofitel Roma Villa Borghese se situe dans la fourchette basse des tarifs des 5-étoiles romains.