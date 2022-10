Hollywood pleure la disparition de l’iconique comédien Leslie Jordan

Comédien gai connu pour ses rôles dans Will and Grace, American Horror Story et American Dad, Leslie Jordan nous a quitté à l’âge de 67 ans. Il nous a fait aussi sourire lors du confinement, grâce à ses vidéos de twirling baton. Leslie Jordan, éternel second rôle de séries est mort lundi 24 octobre des suites d’un accident de voiture à Los Angeles. Il avait 67 ans. Selon l’enquête, l’acteur a été victime d’un problème de santé au volant.

Icône gaie et vidéos virales

Leslie Jordan apparaissait aussi, depuis 2021, de plus régulière dans la série, Call Me Kat de FX. L’année dernière, l’artiste avait aussi sorti son premier album, mélange de country et de gospel, sur lequel il collaborait avec Dolly Parton ou encore Tanya Tucker.

Une carrière éclectique, à l’image de cet homme qui a su, au fil des années, devenir une vedette des réseaux sociaux grâce à sa silhouette, son humour, et son accent du Sud des États-Unis.

Filmant tantôt ses premières écoutes des nouveaux succès de Lady Gaga ou Cardi B, tantôt des danses qu’il interprétait avec flamboyance, Leslie Jordan a conquit le coeur d’un public plus jeune, qui n’était pas familiarisé à son travail. À tel point que le comédien comptabilisait six millions d’abonnés sur Instagram et deux millions sur TikTok.

Un sens de l’humour inébranlable et un sourire légendaire qu’il revendiquait avec fierté comme une arme pour contrer la malveillance à laquelle il pouvait faire face : «J’ai appris très tôt à être drôle pour garder les intimidateurs à distance. Dès qu’ils ont commencé à m’intimider, je pouvais les faire rire», a-t-il déclaré en entrevue, en 2021, avec le site du magazine People. «C’était mon mécanisme de défense.» Leslie Jordan, aussi fièrement gai qu’on peut l’être, faisait face à la dureté du monde avec unhumour contagieux et inspirant pour tous ceux qui subissent des discriminations homophobes à travers le monde.

Pluie de messages

Depuis l’annonce de son décès, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage.

Sur Twitter, l’acteur Eric McCormack (Will dans Will and Grace) s’est souvenu de lui comme de l’homme «le plus drôle et charmant» qu’il ait jamais connu. «La joie et les rires qu’il apportait à chacune de ses apparitions dans Will and Grand étaient palpable. Il est parti à peu près 30 ans trop tôt», poursuit-il.

La directrice générale de l’association Glaad, qui lutte activement contre les discriminations contre les personnes LGBTQI+ au sein des médias, a tenu à le remercier sur Instagram pour son travail et son implication dans l’intégration des personnes LGBTQI+ dans le Sud des États-Unis.

D’autres personnalités se sont montrées attristées par la mort du comédien, comme l’humoriste Billy Eichner ou l’acteur George Taddei qui ont tous deux souhaités exprimer la reconnaissance qu’ils avaient pour lui et leur frustration quant à son décès prématuré.