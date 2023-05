Dans les derniers mois, Dany Turcotte a fait les manchettes avec son documentaire Le dernier placard — Vieillir gai. Il était temps que ces réalités bénéficient enfin d’une sortie médiatique remarquée (alors que la Fondation Émergence et d’autres organismes communautaires dénoncent ces enjeux depuis belle lurette…). Bien sûr, le documentaire se penche aussi sur le fait de vieillir lesbienne, trans, etc. Mais qu’en est-il de vieillir femme ?

Vieillir femme est probablement le tabou le plus galvaudé. Celui le plus visible, mais aussi le plus intransigeant. Parce que bien qu’il soit d’une évidence, on fait tout pour le cacher, le charcuter. Passé 40 ans, OK, disons 45, le compte à rebours est commencé et on exige l’impossible : que toute femme rajeunisse physiquement, pour sublimer ce fantasme de la jeunesse éternelle. Plusieurs vont aller au gym, opter pour un régime strict (voire s’affamer), dépenser de l’argent à n’en plus finir dans des crèmes qui promettent des miracles et dans des cosmétiques qui, par leur usage quotidien, vont ironiquement accélérer le vieillissement de la peau, sans compter les vêtements (souvent destinés à rajeunir l’apparence, de par leur taille ou leur look plus jeune) pour mieux maquiller l’âge, sans compter les teintures et, pourquoi pas, la chirurgie esthétique et même plastique.

Et là, vous allez me dire : non, mais les hommes aussi ? Vraiment ? Admettez que c’est deux poids deux mesures, deux réalités très différentes ! Un homme grisonnant est synonyme de sagesse, de maturité ; une femme grisonnante est synonyme de vieillesse, de laisser-aller, de grand-mère, de hippie avant l’heure ou même de sorcière. J’ai beaucoup de cheveux gris, que je m’applique à cacher (sans grand secret) depuis plusieurs années déjà avec de la teinture (et ça me fait chier). Mais vous savez ce qui me fait encore plus chier : les commentaires des gens lorsqu’ils voient mes cheveux gris. C’est lassant à la longue ! Comme je suis petite et que j’ai les cheveux foncés, dès que j’ai un centimètre de repousse, tout le monde le remarque et on me dit systématiquement, tantôt avec surprise, « Oh tu as beaucoup de cheveux gris ! », tantôt avec humour, « Oh tu es due pour ta teinture, là ! », ou plus récemment, une collègue aux cheveux gris m’a dit « Oh, tu devrais t’assumer, ça serait tellement beau avec tes cheveux frisés, ça ferait sorcière… » Ayoye !

Je sais bien qu’elle voulait me faire un compliment, à sa façon, mais le fait est que puisque je m’assume déjà comme lesbienne et féministe, je ne suis pas certaine que je puisse ajouter le qualificatif sorcière, historiquement assimilé à ces communautés, et « l’assumer » ! Donc, je vais continuer à me teindre les cheveux…

Dirait-on tout ça à un homme aux cheveux blancs ? Je ne crois pas… Un homme qui vieillit, qui grisonne et qui prend du poids, c’est dans l’ordre des choses, ça représente la maturité, ça fait un beau modèle paternel… Une femme qui prend du poids ? Elle se laisser aller, elle n’est pas une bonne épouse et ne montre pas le bon exemple à ses enfants… Un homme qui a des rides est un signe de sagesse, il vieillit bien. Une femme ? Elle a l’air fatiguée, elle ne prend pas soin d’elle (lire elle devrait appliquer des crèmes, se maquiller, voire faire de la chirurgie plastique…).

C’est vraiment deux poids deux mesures et notre société patriarcale est plus que souvent misogyne. Pour le commun des mortels, ça passe encore, mais pour la vedette hollywoodienne féminine qui prend de l’âge, c’est tout autre ! D’abord, avoir une carrière en tant que femme au cinéma (hollywoodien surtout) après 45 ans, c’est déjà un exploit. Garder ses cheveux gris (ou blond gris, attention) peut être acceptable pour certains cas de figure (soit les « très » vieilles actrices) qui ont déjà fait leurs preuves, pensons à Diane Keaton (77 ans), Helen Mirren (77 ans) et Judi Dench (88 ans), car elles ne peuvent plus jouer des rôles de jeunes premières, effectivement. Cela dit, les femmes beaucoup plus jeunes, celles dans la cinquantaine et dans la soixantaine, n’ont pas d’excuses. Bien sûr, elles ne s’affichent que très peu au grand écran, parce que les rôles pertinents pour des femmes de ces âges ne pleuvent pas à Hollywood… Remarquez, alors qu’elles sont cantonnées à des rôles de mères ou de grand-mères, les hommes, eux, jouent encore les gangsters dans des films d’action et les héros de suspenses effrénés. Pensons à Sylvester Stallone (76 ans), ou encore à John Travolta (69 ans) et à Bruce Willis (67 ans, jusqu’à son arrêt en 2022, dû à des problèmes de santé) qui se rasent la tête pour plus d’aérodynamisme dans les scènes d’actions survoltées.

D’autres, comme Russell Crowe (59 ans), tiennent la tête d’affiche de suspenses, même s’ils n’ont plus rien à voir avec l’image du gladiateur d’autrefois. Mais les rôles sont là, malgré les cheveux gris et les bedaines.

Attendez, ce dernier disait aux tabloïdes, il y a quelques années, qu’il désirait perdre du poids pour se marier à sa copine, de 27 ans sa cadette ! Personne n’a fait le saut… Cela dit, récemment, l’actrice Meg Ryan — s’étant jadis illustrée aux côtés des Tom Hanks (66 ans) et Nicolas Cage (59 ans) de ce monde (qui s’affichent plus que jamais grisonnants, avec des premiers rôles, alors que cette dernière n’a pas décroché un rôle depuis 2015) — a… attendez… vieilli ! Eh oui ! Et apparemment, l’actrice de 61 ans aurait commis l’irréparable à Hollywood : de la chirurgie plastique… qui parait ! Car, voyez-vous, à Hollywood, toutes les actrices, ou presque, ont recourt à la chirurgie esthétique, plastique ou à diverses interventions du genre et ceci ne constitue pas un crime, au contraire. Le crime est que cela soit visible ! Bref, l’art réside dans le fait de le faire, sans que cela paraisse (trop). C’est comme vieillir : il faut que ce soit fait naturellement, sans le montrer physiquement. Je sais… En fait, il faut naturellement vieillir, en continuant de physiquement rajeunir. Sans abuser des effets spéciaux. De la poudre aux yeux !