Shawn Wolfe, vedette de porno gai, est décédé à 35 ans

Vedette porno, Shawn Wolfe est décédé des suites d’une surdose de drogue. La mort de Wolfe, dont le vrai nom était Shawn Paul Bertrand, Jr., a été révélée il y a quelques jours dans un message Facebook de sa mère, Valerie Wellner. Bertrand avait 35 ans.

«Nous sommes complètement dévastés par la perte écrasante de nos vies, de notre famille, de notre monde», a déclaré sa mère sur Facebook. «Il n’y a pas de mots, juste des cœurs brisés et des larmes sans fin de tristesse et de chagrin.»

Valerie Wellner a noté que son fils était «un nageur accompli, un amoureux de la photographie, des animaux et de tout ce qui concerne la nature». Elle a également fourni plus de détails sur le décès de son fils dans un message ultérieur sur Facebook, affirmant qu’il était décédé d’une surdose de drogue au domicile d’une personne qu’elle ne connaissait pas et dont elle ne connaissait pas l’emplacement. Elle a également révélé qu’il séjournait à la Bailey Bouchay House à Seattle, Washington, qui fournit services et logement aux personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies chroniques. Cela dit, on ne savait pas pourquoi Wolfe résidait à Bailey Bouchay en ce moment.

Elle a également demandé l’aide du public pour récupérer les vêtements et autres objets personnels de son fils «sans poser de questions».

Amis, famille et collègues ont laissé leurs condoléances sur Facebook.

«Une autre personne incroyable incroyable partie trop tôt!» a écrit le réalisateur de films pour adultes Chi Chi LaRue.

Un ami, Van Tay, a écrit: «Tant de souvenirs de natation avec le Boys and Girls Club, le club de natation de Tacoma et l’équipe de natation Wilson!»

Wolfe était un interprète populaire pour les studios pour adultes Falcon, HotHouse et Raging Stallion, remportant le prix « Homme de l’année » parmi les acteurs de Raging Stallion, en 2013. On l’a vu en action, entre autres, dans Powerload, Cockquest et Best of Hard Friction 5.

Source : Advocate