L’horaire qui vous dit quand et où voir les films d’image+nation37

Pour vous faciliter les choses, voici le calendrier des projections durant le festival image+nation37, qui se tient à Montréal, du 20 au 30 novembre 2024, avec les lieux et l’heure de projection.

Les liens cliquables sur les titres de films vous permettrons d’accéder aux recensions de l’équipe de Fugues sur la majorité des films ou nos entrevues avec certain.es des réalisateur.trice.s.

Notez que certains films sont présentés plus d’une fois dans l’horaire : une fois avec des sous-titres français et une autre fois avec des sous-titres anglais.

Si certains films ne sont présentés qu’en salle en présentiel, d’autres peuvent (aussi ou uniquement) être visionnés n’importe où au Québec. Pour savoir quels films peuvent l’être, visitez le site du festival image+nation 2024.

CET HORAIRE EST OFFERT À TITRE INDICATIF. IL EST RECOMMANDÉ DE CONFIRMER QUE RIEN N’A CHANGÉ EN VISITANT LE SITE du festival image+nation 2024

LIEUX DE PROJECTION :

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.